Овој остров ја крие најголемата тајна на Зимските олимписки игри: Стар е 60 милиони години и има скапоцен ресурс, некогаш бил затвор (фото)

На Зимските олимписки игри сме сведоци на парада на најновите технолошки достигнувања. Производителите на опрема инвестираат милијарди во развој на јаглеродни влакна, аеродинамични материјали и паметни сензори за да им дадат на своите спортисти дури и најмала предност. Но, во еден спорт, карлингот, приказната е сосема поинаква. Најважниот дел од опремата, камен тежок речиси дваесет килограми, не доаѓа од лабораторија, туку од ненаселен шкотски остров, а секој примерок што се лизга по мразот на Олимписките игри е рачно изработен во мала семејна фабрика.

На околу десет милји од брегот на Јужен Ершир, во Ферт оф Клајд, од морето се издига островот Крег , огромна карпа во облик на бадем. Локално позната како „Педис Турнпајк“, бидејќи се наоѓа на половина пат помеѓу Глазгов и Белфаст по море, оваа островска островка е всушност зацврстена магма од изгаснат вулкан стар шеесет милиони години. Неговите помеки страни одамна се урнале во морето, оставајќи зад себе само гранитен чеп висок над триста метри.

Низ историјата, островот бил засолниште за прогонуваните католици, одбранбен пункт против шпанската армада, затвор, па дури и пиратско гнездо. Денес е ненаселен. Единствените згради што преживеале се урнатините на замокот, светилникот и канцеларијата на поранешниот менаџер на каменоломот . Ајлс Крег сега е заштитен природен резерват, дом на илјадници морски птици и сиви фоки, а пристапот е строго ограничен. Неговата изолација и дивата убавина само ја надополнуваат мистиката околу неговиот највреден ресурс – уникатниот гранит.

На прв поглед, гранитот изгледа како обичен камен . Но, геолозите би рекле дека гранитот од островите Крег е сè друго освен обичен. Тоа е микрогранит , што значи дека магмата се ладела побрзо, што го прави погуст и потврд од кој било друг гранит во светот. Содржи ретки минерали како што се арфведсонит и енигматит. Токму оваа единствена молекуларна структура го прави совршен за виткање. „Кејс оф Шкотска“, која има ексклузивни права за вадење камен од островот од 1851 година, користи два специфични типа.

Како што сугерира и самото име, гранитот Common Green е доста достапен и се собира од јужниот брег на островот. Неговата клучна карактеристика е еластичноста и отпорноста на удари , дури и на ниски температури. Бидејќи витканите камења постојано се судираат за време на игра, Common Green е идеален материјал за телото на каменот. Не пука и не пренесува топлина, што спречува кондензација што би можела да влијае на лизгањето.

На северната страна од островот се наоѓа многу пореткиот и повреден гранит Блу Хоун. Тој е тајната состојка на секој камен за победа. Неговата главна карактеристика е исклучителната отпорност на вода . Речиси воопшто не апсорбира вода, што е клучно за лизгачката површина на каменот, таканаречената „лента за трчање“. Додека обичниот гранит апсорбира влага, замрзнува и еродира со текот на времето, Блу Хоун останува совршено мазен и овозможува конзистентно и предвидливо лизгање на мраз. Комбинацијата на овие два гранити, споени со техника Case Perfected, создава совршен камен за виткање.

Поради статусот на заштитен резерват, минирањето е строго забрането на островот Ајлс Крег. Наместо класично рударство, компанијата „Кејс“ спроведува таканаречена „берба“ на секои неколку години. Последните се случија во 2013 и 2020 година. Тие операции повеќе личат на воен десант отколку на каменолом.

– Секој пат мора да пополниме извештај за влијанието врз животната средина од педесет и две страници и да донесеме консултант за зачувување со нас за да бидеме сигурни дека нема да ги вознемируваме птиците или фоките – објасни Рики Инглиш, менаџер за операции на компанијата, за „The Athletic“.

Бербата мора да се одвива во ноември, кога морето е најмирно, за да се избегне периодот на гнездење на птиците. Работниците мора да изградат нова рампа на плажата за да истоварат камиони и товарачи, да расчистат патека по брегот, а потоа да префрлат камења со тежина до пет тони до десантно летало. Целиот процес трае со денови и бара неверојатна логистика и планирање.

Откако гранитот ќе се транспортира на копното, магијата започнува во фабриката на компанијата „Кејс“ во градот Мочлајн. Тука, тим од околу петнаесет мајстори ги трансформираат античките карпи во совршено избалансирани спортски реквизити.

– Потребни се 60 милиони години и приближно шест часа за да се направи камен за виткање – вели Рики Инглиш.

Процесот започнува со сечење камења со дијамантска жица во плочи , од кои потоа се дупчат цилиндрични блокови наречени „сирења“. Овие блокови одат во струговите каде што добиваат препознатлива заоблена форма. Потоа се сече жлеб во телото на гранит Common Green, во кој се вметнува прстен од скапоцен гранит Blue Hone. Двата дела се спојуваат со лепило за авионски производи, дизајнирано да издржи екстремни температури и напрегања. Конечно, следат неколку часа полирање со дијамантски влошки и пемза додека каменот не добие совршен сјај. Секој камен тежи нешто помалку од дваесет килограми, а неговата цена е околу 900 евра.

Целиот процес го надгледува Џон Браун, мајстор кој работи во компанијата од 2006 година. Веројатно секој камен што се користел на Олимписките игри во последните дваесет години поминал низ неговите раце. Иако, иронично, никогаш не играл карлинг, со големо задоволство ги гледа натпреварите на телевизија.

