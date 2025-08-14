Овој трик ќе ви помогне да се осигурате дека вашето пржено тесто нема да впие ни капка масло

0 SHARES Сподели Твитни

Крофните и другите пржени теста често се омилен избор за појадок или вечера. Сепак, многу домаќинки се соочуваат со проблем – тестото може да биде премногу мрсно по пржењето бидејќи апсорбира многу масло.

За среќа, постојат неколку едноставни начини да се спречи ова.Првиот трик вклучува додавање прашок за пециво или сода бикарбона во брашното.

Најдобро е претходно да ги просеете заедно со брашното. Овој чекор помага тестото да не впие масло за време на пржењето, туку да остане лесно и воздушесто.

Друг важен совет се однесува на температурата на маслото. Пред да го ставите тестото да се пржи, проверете дали маслото е доволно топло. Кога температурата е висока, надворешниот слој на тестото веднаш поруменува, спречувајќи го да апсорбира масло.

Со овие два едноставни чекори, вашите крофни и мекике ќе бидат вкусни, крцкави и без вишок маснотии.

