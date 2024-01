Овој човек му бил идол! Путин сподели спомени од детството и растењето (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Рускиот претседател Владимир Путин ги сподели своите спомени за тоа како бил воспитан, а исто така истакна дека родителите со личен пример им покажуваат важни човечки квалитети на своите деца.

– Во однос на моето семејство, како што растев… Чудно, моите родители не ми даваа никаков совет, не ми даваа никакви упатства. Но, како што еднаш рече Макаренко, најдоброто образование е личен пример – нагласи рускиот претседател.

“I never saw my father drunk. I’ve never heard a swear word from him” – Putin on his parental example pic.twitter.com/UOkfMR1FRm— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) January 23, 2024

Путин истакна дека неговиот татко бил пример, кој му всадил чувство на одговорност и никогаш пред себе не демонстрирал лоши навики.

– Пред сè, никогаш, сакам да нагласам, никогаш не сум го видел мојот татко пијан. Во принцип, тоа никогаш не се случило. Не зборувам за мајка ми. Никогаш не слушнав ниту една пцовка од него. Во принцип тие беа одговорни и примерни луѓе – се присети тој.

Покрај тоа, Путин ги сподели своите сеќавања за тоа како неговиот татко бил одговорен за секојдневните работи, особено за плаќањето сметки за струја, заминување на работа во 6 часот и правење сè на време.

– Атмосфера на добронамерност, љубов, љубезен однос еден кон друг, поддршка…тоа е целата средина во која живееме, барем јас живеев. Тоа е она што воспитува, тоа е она што ги поставува моралните основи на идно полноправно човечко суштество – заклучи Путин.

Рускиот претседател изрази и уверување дека таква средина постои во современите руски многудетни семејства.



