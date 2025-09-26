Огледалото е нивниот најдобар пријател: Нарцисоидните луѓе се родени во овие 5 знаци

0 SHARES Сподели Твитни

Иако самољубието може да биде позитивно, кај некои луѓе оваа карактеристика преминува во нарцизам. Нарцисоидните поединци често се грандиозни, бараат внимание и восхит од другите и се познати по недостатокот на емпатија. Според астролозите, одредени хороскопски знаци се повеќе склони кон вакво однесување од другите. Еве ги знаците.

Лав

Лавовите се познати по желбата за внимание и потребата да бидат во центарот на работите. Со нив владее Сонцето, симболизирајќи го егото и идентитетот, што може да ја објасни нивната склоност кон нарцизам. Лавовите сакаат да добиваат пофалби и често се чувствуваат супериорни во однос на другите.

Скорпија

Скорпиите се интензивни и страсни, а нивната тенденција да манипулираат и контролираат може да ги направи нарцисоидни. Тие имаат длабока потреба да ги контролираат ситуациите и луѓето, што може да резултира со нарцисоидно однесување, особено во меѓучовечките односи.

Овен

Овните се симбол на лидерство и иницијатива. Родените во овој знак често се амбициозни и ориентирани кон целта, но нивната директност и самодоверба може да се претворат во егоизам и нарцизам. Овните знаат да бидат нетрпеливи и да имаат високо мислење за себе, што ги прави склони кон нарцисоидни тенденции.

Близнаци

Близнаците се познати по својата дружељубивост и приспособливост, но поради нивната површност и променливост можат да изгледаат нарцисоидно. Тие често се фокусирани на стекнување знаење и информации кои можат да ги искористат за подобрување на сопствениот статус и имиџ во општеството.

Вага

Вагите се стремат кон хармонија и рамнотежа, но нивната потреба за надворешно препознавање и одобрување може да ги доведе до нарцисоидно однесување. Често се опседнати со сопствениот изглед и туѓата перцепција за сопствената слика, што поттикнува нарцизам.

