ОГЛЕДАЛО НА ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ: Ако имате мозолчиња на овие делови од телото, тоа може да биде знак за ОВАА СЕРИОЗНА БОЛЕСТ

Внимавајте на исхраната



Често, внатрешните проблеми со телото се манифестираат на кожата на лицето.

Така, луѓето кои имаат проблеми со бубрезите обично имаат темни кругови под очите.

Дополнително, присуството на мозолчиња на одредени делови од лицето може да биде знак за некоја болест, особено ако тоа трае подолго време, а симптомите не се намалуваат.

Чело – Дигестивни проблеми

Јадете помалку брза храна, намалете ја количината на маснотии со полесна исхрана, зголемете го внесот на вода и додадете свежи краставици во вашата исхрана.

Помеѓу веѓите – Црниот дроб

Намалете го внесот на алкохол, мрсна храна и млечни производи. Ова е зона во која се јавуваат и алергии на храна, затоа внимавајте на составот на она што го јадете. Празните и лошите калории може да имаат штетен ефект врз расположението.

Околу очите – Бубрези

Било каква појава околу очите, дури и темни кругови, укажуваат на дехидрација. Пијте доволно вода.

Нос – Срце

Проверете крвен притисок и витамин Б. Намалете го внесот на зачинета и горчлива храна и внесот на месо. Најдете начин да го намалите холестеролот со јадење јаткасти плодови, авокадо и риба. Бидејќи овој дел од лицето природно има малку пошироки пори, погрижете се вашата козметика да не е со поминат рок на траење.

Уши – Бубрези

Вода повторно! Намалете го внесот на газирани пијалоци, кафе и алкохол бидејќи тие водат до дехидрација.

Образи – Дишни патишта

Ова е проблематична област за оние кои консумираат цигари, но и за оние кои се склони кон алергии. Елиминирајте ги млечните производи, алкохолот, кофеинот и шеќерот и внесете повеќе зеленчук. Има уште една важна работа на која ретко размислуваме, а тоа се мобилните телефони и перниците – чувајте ги чисти бидејќи тие предизвикуваат најмногу акни на оваа област.

Околу усните – Хормони

Ова е доминантна зона за стрес и хормонални промени. Иако изгледа невозможно да се влијае на тоа, сепак можете да направите разлика со квалитетен сон, внесување доволно течности и јадење лиснат зеленчук кој ја одржува вашата кожа чиста.

Како по правило, женските хормонални акни се појавуваат за време на овулацијата.

Брада – Желудник

Зголемете го внесот на влакна и пијте билни чаеви за да го подобрите вашето варење.

Врат – Бактериска инфекција

Мозолчињата на овој дел од телото може да бидат знак дека телото се бори со бактериска инфекција.

