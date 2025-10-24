Огнен откри зошто никогаш повеќе не ја поканил Карлеуша во шоуто: Јелена го прекрши своето ветување (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Иако емисијата беше медиумски спектакл и привлече милионска публика, според извори блиски до продукцијата, зад сцената се одвивала вистинска драма, а сето тоа наводно започнало поради конфликт предизвикан од позната фолк пејачка.Водителот Огњен Амиџиќ се потсети на еден од најзначајните моменти од неговата телевизиска кариера – емисијата во која ја водел Јелена Карлеуша во 2018 година , тогаш на врвот на нејзината популарност. Иако емисијата беше медиумски спектакл и привлече милионска публика, според извори блиски до продукцијата, зад сцената се одвивала вистинска драма, а сето тоа наводно започнало поради конфликт предизвикан од позната фолк пејачка.Само минатата година, во интервју за домашните медиуми, Амиџиќ отворено проговори за таа снимка, откривајќи дека ситуацијата меѓу него и Јелена воопшто не била едноставна. Гледаноста беше рекордна, бидејќи тоа беше прво појавување на Јелена на Пинк телевизија по долга медиумска пауза. Сепак, емисијата набрзо стана напната, а провокациите на Карлеуша не изостанаа, што го стави водителот во непријатна позиција.– Јелена дојде по долга пауза, за време на која не се појави на сцената – Огнен го започна своето сеќавање во подкастот „Бункер код Луна Џогани“.– Имаше сфера каде што имавме договор да не зборуваме за нешто… А потоа таа се сврте и влезе во „тоа“, а тоа беше сфера каде што не можев да се вмешам, бидејќи не ме засегаше – објасни водителот, јасно алудирајќи дека пејачката го прекршила договорот и со тоа предизвикала тензија за време на емисијата.Амиџиќ, исто така, откри дека двајцата отсекогаш имале интересна и динамична соработка, но дека тоа било првпат да се чувствува непријатно.– Порано, многу ми се допаѓаше да правам емисии со неа. Секој си има свое мислење – ајде да се дружиме, но двонасочно. Ова е првпат што не можев – заклучи тој.Ова интервју повторно го разгоре јавниот интерес за нивната врска, која со години е предмет на шпекулации. Многумина се прашуваат дали во тоа време имало вистинска напнатост меѓу двајцата или сите несогласувања одамна се оставени зад себе. Едно е сигурно – нивната телевизиска конфронтација во 2018 година сè уште се раскажува како една од најнапнатите епизоди во историјата на домашниот шоубизнис.

Пронајдете не на следниве мрежи: