ОГРАБЕНА ФАБРИКАТА „ПРАДА“ Крадци одзедоа еден куп дизајнерски ЧЕВЛИ: Бројка од која ќе ви се сврти во главата!

Група од шест или седум лица извршија, рано утрово, голем грабеж во фабриката на компанијата „Прада“ во градот Доло, недалеку од Венеција .

Во таа прилика, крадците одзедоа стотици дизајнерски чевли со вкупна вредност од неколку стотици илјади евра!

Тие го блокираа пристапот на полицијата.

Според првичните извештаи, бандата провалила во фабриката околу четири часот наутро и користела украдени автомобили и комбиња за да го блокира пристапот на обезбедувањето и полицијата.

Поради ова, карабинерите морале да стигнат до фабриката пеш.

Во меѓувреме, истражителите обезбедија снимки од безбедносните камери за да можат да ги идентификуваат сторителите.

