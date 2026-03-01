Огранокот на Ал Каеда застанаа на страната на Израел и Америка: „Ние целосно ги поддржуваме во нападот врз Иран!“ (ВИДЕО)

Командантот на пакистанските талибанци (ТТП), Кари Халид Ашна , поврзан со теоретската Ал Каеда, денес изјави дека неговата група поддржува воени дејствија против Иран.
Ашна ја даде оваа изјава од територијата на Авганистан.
Тој рече: „Кој и да дејствува против Иран, без разлика дали е Израел или некој друг, ние целосно го поддржуваме“.
Овие зборови доаѓаат од соперничката пакистанска фракција на талибанците и не го одразуваат официјалниот став на Авганистан. Иако односите меѓу Кабул и Техеран се затегнати, авганистанските талибанци сè уште не му даваат никаква поддршка на Израел.
Taliban (or Al Qaeda) representative suggests that Muslims around the world side with “Israel” against Iran in the current conflict:“Whoever acts against Iran, be it Israel or anyone else, we fully support them.” https://t.co/9lf2elyhl1 pic.twitter.com/pm62s4gZdn— Lord Bebo (@MyLordBebo) March 1, 2026
Аналитичарите велат дека некои радикални сунитски групи го сметаат шиитскиот Иран за геополитичка и религиозна закана поради неговото влијание врз шиитските заедници низ Блискиот Исток и неговата поддршка за шиитските милиции.
За овие групи, конфликтите со Иран имаат приоритет пред традиционалните непријателства со Израел, па затоа тие можат тактички или идеолошки да ги поддржат противниците на Иран за да го ослабат иранското влијание.
Таквата поддршка е очигледно привремена и стратешка, заснована на заеднички интерес против Иран, а не на долгорочен сојуз со Израел.
