Огромната статуа на Меси во Индија беше срушена, висока беше 20 метри и претставуваше опасност за граѓаните

Импозантна 20-метарска статуа на аргентинската фудбалска ѕвезда Лионел Меси е отстранета во индискиот град Калкута, откако експертите утврдија дека претставува безбедносен ризик.

Споменикот, подигнат минатиот декември во сојузната држава Западен Бенгал, привлече големо внимание од јавноста како дел од проектот наречен „GOAT“ (Најголемиот на сите времиња), посветен на еден од најдобрите фудбалери во историјата.

Проблемите се појавија кон крајот на мај кога локалните жители пријавија дека статуата значително се нишала за време на силни налети на ветер. По извршениот увид од страна на инженерите на Одделот за јавни работи (PWD), беше заклучено дека структурата е сериозно оштетена и претставува потенцијална опасност за минувачите.

„Статуата на аргентинската фудбалска легенда е утврдена како небезбедна. Забележавме дека се ниша на ветерот“, изјави пратеникот во парламентот на Западен Бенгал, Шарадват Мукерџи.

Дополнителен проблем беше локацијата на статуата, која се наоѓаше покрај прометна улица и во близина на линија на метро, ​​што бараше посебни безбедносни мерки за време на процесот на отстранување.

Пред демонтажата, конструкцијата од фиберглас и железо беше обезбедена со тешки најлонски јажиња, додека околу локацијата беа поставени заштитни бариери за да се спречи пристапот на граѓаните и возилата.

Според информациите објавени од новинската агенција „Прес траст оф Индија“, статуата сега е во сопственост на Одделот за јавни работи и сè уште не е познато каде повторно ќе биде поставена.

