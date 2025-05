Одбележан Денот на македонските инженери – 105 години традиција и иновација

0 SHARES Сподели Твитни

Во Скопје, вчера беше одржан првиот Ден на македонските инженери, организиран од страна на Инженерската институција на Македонија. Овој настан беше обележан како почит кон 105 години од создавањето на првото македонско инженерско здружение, кое датира од 21 март 1920 година. Од сега, секој 21 март ќе се прославува како официјален ден на македонските инженери, оддавајќи признание на нивната улога во обликувањето на модерно и напредно општество.

Иницијативата за овој ден беше спроведена со поддршка од сегашни и поранешни лидери на државата, министри, академици, декани на инженерските факултети, како и преставници на истакнати компании. Ова беше поттикнато за да се нагласи важноста на инженерството како основа за технолошкиот и економскиот развој. Професорката д-р Христина Спасевска, претседателка на Инженерската институција на Македонија, ја истакна значајноста на овој ден и мотото „Инженерите ја градат иднината“, истакнувајќи како преку силната поврзаност на минатото со иднината, Македонија може да достигне уште поголеми успеси.

Проф. Спасевска потенцираше дека за мала нација како Македонија, особено во времето на глобализацијата и брзиот технолошки развој, е од големо значење да се обезбеди квалитетно образование и професионално усовршување за младите инженери. Ова е клучно за земјата да го достигне својот потенцијал, среде глобалните предизвици како што се интелектуалната миграција и геополитичките промени. Посочи и на важноста на поддршката за младите инженери, за да останат и да ја развиваат својата кариера во Македонија.

Министерката за енергетика, Паскал Божиновска, ја истакна клучната улога на инженерите во изградбата на мост помеѓу различните генерации. Според неа, без трудот и иновациите од страна на инженерите, енергетската транзиција и модернизацијата на рударските и енергетските системи не би биле можни. Таа повика на зајакнување на улогата на инженерството во развојните политики на државата, насочувајќи се кон иднината. Како пример, ги спомена инженери кои работат на ветропаркот во Богданци и на обновувањето на хидроцентралите, кои го насочуваат Македонија кон одржлив развој.

Дополнително, заменик-министерката за транспорт, проф. д-р Калтрина Зеколи Шаќири нагласи дека инженерството не е само технички повик, туку јавна слуга која ја поставува основата за идните генерации. Според неа, секој реализиран проект има трајно влијание врз општеството и е клучен за модернизација и подобар квалитет на живот. Министерството за транспорт е посветено на соработка со инженерската заедница, настојувајќи да воспостави партнерства што ќе доведат до унапредување на стандардите и усвојување на нови европски практики.

На настанот беше доделено признание за најактивна членка на Инженерската институција, што годинава го доби Друштвото за геотехника на Македонија за нивниот придонес кон развојот на инженерството. Оваа година, првпат беше одбрано и “Млад инженер на годината”, а ова признание отиде кај Филип Попоски, машински инженер од компанијата Гересхајмер. Попоски истакна колку ова признание е значајно за неговиот понатамошен професионален развој и посветеност на оваа професија.

Настанот заврши со панел-дискусија на тема „Македонското инженерство во пресрет на индустријата 5.0“, каде учесниците дебатираа за новите предизвици и можности во инженерството согласно новите индустриски стандарди. Оваа завршна дискусија ја истакна потребата од адаптација кон иновациите и можностите што ги нуди новата индустриска ера. Поддршката за оваа иницијатива беше дадена и од страна на Друштвото за комуникациски менаџмент ЧЕПТЕР 4, кое активно придонесува за промоцијата на важноста на инженерската професија во општеството.

