Одбележување на Македонскиот јазик во КИЦ Белград утре

Во рамките на програмата за одбележување на 80-годишнината од кодификацијата на современиот македонски јазик, на 5 мај, Македонскиот КИЦ во Белград ќе биде домаќин на настанот „Македонската книжевност на европското ѕвездно небо“. Оваа културна средба ќе го истакне учеството на познатите македонски автори Никола Маџиров и Петар Андоновски кои се добитници на престижни европски книжевни награди. Тие ќе имаат прилика да дискутираат со српски колеги, меѓу кои српската поетеса Ана Ристовиќ, исто така лауреат на значајни награди, и Милена Илиќ, водечки преведувач на македонски дела на српски јазик.

Дебата за македонско-српските книжевни врски ќе биде дополнета со читање на извадоци од поетската збирка „Длан и нетакнуто“ од Никола Маџиров, која е преточена на српски благодарение на напорите на Билјана Андоновска, како и од романот „Страх од варвара“ на Петар Андоновски, преведен од Милена Илиќ. Македонските автори ќе ги презентараат своите дела на оригиналниот македонски јазик, додека српската толкувачка ќе биде Александар Стоименовски, кој ќе ги интерпретира преводите на српски јазик.

