Одбележување на 24 Мај во Македонскиот КИЦ во Софија со рециталот „Светопис за сесловените“

По повод одбележувањето на значајниот датум во словенската духовна и културна историја – 24 Мај, Денот на сесловенските учители, светите браќа Кирил и Методиј, ќе се одржи рецитал насловен „Светопис за сесловените“ во Македонскиот културно-информативен центар во Софија. Овој настан е посветен на животот и делото на светите браќа, одбележувајќи 1.140 години од раѓањето на Методиј и 1.163 години од Моравската мисија, која ги постави основите на словенската писменост и духовност. Овој поетски настан е значаен духовен и културен омаж, оддавајќи чест на делото на Кирил и Методиј, кои со својата мисија ја трансформираа духовната реалност на целиот словенски свет. Рециталот го слави нивното пожртвување и визија, истакнувајќи како нивната писменост не само што ја создаде азбуката, туку и го оформи идентитетот на генерации народи. Преку симболичен поетски јазик, нивната мисија е величествено потенцирана. По рециталот, професорот д-р Зоран Пејковски ќе одржи предавање на тема „Светите браќа Кирил и Методиј – темелот на словенската писменост, култура и духовност“. Овој настан служи како културен и духовен мост кон минатото, претставувајќи сведоштво за наследството кое сме должни да го паметиме, негуваме и продолжиме по патот што тие го изградиле.

