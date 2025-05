Одбележување на 80-годишнината од кодификацијата на македонскиот јазик во Тирана

0 SHARES Сподели Твитни

Во Тирана, во Македонскиот културен центар, ќе се одбележи 80 години од кога македонскиот јазик е кодифициран, најави директорката на Македонскиот КИЦ, Ема Попивода. Настанот опфаќа поетски рецитал од страна на студенти кои го изучуваат македонскиот јазик на Факултетот за странски јазици во Тирана, како и од проф. Славица Г. Свидерска. Дополнително, ќе биде поставена изложба на накит што го изработи Сташа Божиновска, инспириран од симболите на македонската азбука.

