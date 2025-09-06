Одбројувањето започна, часовникот отчукува! Трамп размислува за воен напад врз оваа земја, американската војска е на готовс

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп разгледува голем број воени опции против Венецуела, вклучително и напади на територијата на оваа богата со нафта латиноамериканска земја , јавува Си-Ен-Ен. Според изворот, операциите се насочени кон борба против нарко-картелите, а во исто време имаат за цел да извршат дополнителен притисок врз претседателот Николас Мадуро.Нападот врз наводниот брод за дрога што ја напушти Венецуела во вторникот се смета за сигнал за ескалација на стратегијата на Трамп. Администрацијата во Вашингтон постојано ги означуваше картелските групи како терористички организации и ги поврзуваше со режимот на Мадуро.Присуство на американската војска и притисок врз МадуроТрамп ги отфрли тврдењата дека тоа е обид за промена на режимот , но нагласи дека минатогодишните избори во Венецуела беа оспорени. Во исто време, САД значително го зголемија своето воено присуство на Карибите во последните недели – распоредени се воени бродови со ракети „Томахавк“, напаѓачка подморница, разни видови авиони, како и повеќе од 4.000 припадници на морнарицата и маринците. Исто така, во Порторико има ескадрила од десет борбени авиони Ф-35, каде што војниците вежбаат амфибиски слетувања.Вашингтон го означи Мадуро како „наркотерорист“ и ја дуплираше наградата за негово апсење на 50 милиони долари. Нападите врз картелските мрежи поврзани со Венецуела се обид, според изворите, да се изврши притисок врз луѓето од неговиот најблизок круг, кои се обвинети за профитирање од нелегален бизнис.„Зелено светло“ за војската и улогата на Марко РубиоТрамп претходно оваа година ѝ овласти на војската да употреби смртоносна сила против картелите означени како терористички групи. Сенаторот Марко Рубио потврди дека претседателот лично наредил уништување на бродот, наместо тој да биде пресретнат, велејќи дека слични акции ќе продолжат.Рубио долго време е познат по својот цврст став кон Мадуро, а сега ја истакнува неговата улога во трговијата со дрога. Тој, исто така, се наметна како главен јавен глас на кампањата против картелите, нагласувајќи дека Трамп ќе „ја искористи целата моќ на Америка“ во таа борба.Сомнежи и противречности во американската политикаИако Белата куќа тврди дека претседателот дејствувал во рамките на своите уставни овластувања, одлуката за штрајк без одобрение од Конгресот покрена правни дилеми. Планираниот брифинг за конгресмените беше откажан во последен момент, што дополнително ги разгоре сомнежите.Во исто време, и покрај острата реторика, соработката меѓу САД и Венецуела не е целосно прекината – депортациите сè уште се спроведуваат, а на компанијата „Шеврон“ ѝ е дозволено да продолжи со нафтените операции. Ова го покрена прашањето дали борбата против дрогата е само повод за поширок политички притисок.Експертите потсетуваат дека Венецуела не е голем производител на кокаин и дека нејзиниот удел во меѓународната трговија со дрога не е одлучувачки. Сепак, дел од воените структури, според поранешни американски функционери, остваруваат значителен приход од соработката со колумбиските нарко-картели.

Пронајдете не на следниве мрежи: