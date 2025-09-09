Одговорност за случајот со прислушувањето! Мицкоски: Станува збор за опстанок на државата

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот на Република Македонија, Христијан Мицкоски, денес изјави дека одблизу ќе го следи случајот со прислушувањето.„Ќе го следиме овој случај одблизу и сите треба да знаат дека ова прашање нема да се крие под тепих. Ова е прашање на опстанок на државата и во наредниот период овој Гордиев јазол ќе биде решен“, рече премиерот Христијан Мицкоски на денешната прослава на 8 септември, Денот на независноста, што се одржа во Македонската филхармонија.Во својот говор пред публиката, тој ги спомена и наводите за нелегално прислушување и рече дека мора да има одговорност за нелегалното прислушување.„Се следи и прислушкува од 1990-тите. И истата структура, речиси истите луѓе и оперативци, блиски до некоја мината влада, оперираат со системот. Со вакви чекори се напаѓаат темелите на демократијата, се напаѓа уставниот поредок, а последиците од таков искривен систем не само што уништуваат генерации луѓе, туку ја загрозуваат и целата земја, каде што безбедносниот систем беше ставен на послужавник. Ваквите напади уништуваат и човечки судбини, најчесто со измислување ситуации, контакти, додавање работи што всушност не постојат. Јас сум сведок на ова лично, гледајќи го материјалот поврзан со мене“, рече Мицкоски.Според премиерот, нема прашање дали материјалите ќе бидат декласифицирани, бидејќи тој го смета ова за сосема неважно. Тој верува дека станува збор за страв и паника, но и за изговори за одвлекување на вниманието на јавноста од вистинските дилеми.„Вистинското прашање е како да се спречат злоупотребите и како да се спречи ова повторно да се случи. Ова ќе се случи само кога ќе има одговорност, а одговорност мора да има“, рече Мицкоски.

Пронајдете не на следниве мрежи: