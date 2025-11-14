Одговор на заканите на Путин со ракетите „Орешник“: Ракетите и беспилотните летала на НАТО од Полска покриваат половина од Русија

0 SHARES Сподели Твитни

По меѓусебното повлекување на САД и Русија од Договорот за нуклеарни сили со среден дострел, земјите-членки на НАТО се стремат да ги зајакнат капацитетите за удари со длабока прецизност за да одговорат на заканата од руските балистички ракети, според нова анализа на Меѓународниот институт за стратешки студии.

Во анализата на IISS се наведува дека програмата за европски пристап за удар со голем дострел (ELSA) ќе се фокусира на дефинирање на одбранбените барања за конвенционално вооружени прецизни капацитети за удар во комбинација со нови капацитети за разузнавање, надзор и извидување.

Во овој поглед, клучен фактор ќе бидат длабоките ударни способности на армиите на Франција, Германија, Полска и Обединетото Кралство, а се разгледуваат и други партнери.

Faced with Moscow’s aggression, NATO is seeking conventionally armed land-attack weapons able to reach far into Russia, under its deep precision strike (DPS) effort.France is unique among European NATO members in having a mature and capable ballistic-missile industry. The… pic.twitter.com/JCZUdWXUiQ— IISS News (@IISS_org) November 13, 2025

Во моментов, секоја од државите од иницијативата ELSA има различни капацитети и воени способности, како и платформи од кои можат да лансираат балистички и крстосувачки ракети, како и дронови.

Така, Велика Британија има балистички ракети со краток дострел „Најтфол“ со дострел од 600 километри. На пример, овие ракети од Полска покриваат дел од руската територија.

Заедно со Велика Британија, улогата на Франција како втора нуклеарна сила може да биде клучна во контекст на одвраќање на руските закани. Француските хиперсонични крстосувачки и балистички ракети имаат дострел од над 2.000 километри, што ја вклучува речиси целата европска територија на Руската Федерација.

Од друга страна, Москва најавува сериско производство на балистичката ракета со среден дострел „Оресник“, за која НАТО, според руското воено и политичко раководство, нема одговор. Белорускиот претседател Александар Лукашенко објави дека мобилните лансери „Оресник“ ќе бидат распоредени во Белорусија, со што дострелот на руските ракети ќе се прошири речиси до Шпанија и Португалија.

The post Одговор на заканите на Путин со ракетите „Орешник“: Ракетите и беспилотните летала на НАТО од Полска покриваат половина од Русија appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: