Одличен мајански хороскоп за 2026 година: Дознајте на кој знак припаѓате, некои се предодредени за голем успех, а еве кој ќе ја пронајде својата сродна душа (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Според годишниот хороскоп на Маите, 2026 година ќе биде под знакот на Јагуарот. Јагуарот е знак на избалансирана независност, смирена самодоверба и независност, и токму тоа го очекува од секој од нас. Во 2026 година, успехот ќе ги следи оние кои се навикнати да не се потпираат на помошта на другите луѓе, туку првенствено на себе. А за да откриете што ви предвидува годината на Јагуарот, пронајдете го вашиот датум на раѓање.

Светско дрво (Чен) од 2 до 21 јануари

Ако среќата навистина знае како да се насмевне, тогаш во наредната година нејзината насмевка ќе биде особено широка за оние родени под знакот на Светското дрво. Оваа година ветува дека ќе биде навистина ваша! Смело следете ги вашите цели, не двоумете се да ги барате вашите права (доколку се оправдани, се разбира) и верувајте дека среќата и успехот ќе бидат на ваша страна во 2026 година. Затоа, обидете се да не го трошите вашиот моќен потенцијал на ситници. Поставете навистина вредни цели.

Ветер (Yax) од 22 јануари до 10 февруари

Следната година, 2026 година, ќе биде обележана со неуморно стремење кон цели. Вашата упорност и самодоверба ќе го достигнат својот врв. Од една страна, ова е добро и навистина може да ви помогне да достигнете нови височини во вашиот бизнис и кариера. Од друга страна, обидете се да ги гледате работите од поеднострана перспектива. Запомнете дека животот не е само движење кон целта и дека покрај црно-белото, постојат многу попозитивни и пријатни нијанси.

Ноќ (Сак) од 11 февруари до 2 март

Годината 2026 може да биде вистинска „потоп“ за родените под знакот на Ноќта. Обидете се да ја насочите вашата огромна енергија кон самоорганизација, во спротивно може постојано да бидете преплавени од чувства и емоции. Оваа година може да се спореди со вистинска битка помеѓу елементите на хаосот и елементите на редот, а вашата среќа во 2026 година зависи од тоа кој од овие елементи ќе преовлада. Сепак, скротувањето на хаосот не е толку тешко. Сè што треба да направите е да се придржувате до општоприфатените правила и норми на однесување.

Пченица (Кех) од 3 до 22 март

Во 2026 година, луѓето родени под знакот на Пченица ќе имаат сè полесно од вообичаеното. Можеби само малку полесно, но тоа е доволно за да сметате на успех во речиси секој потфат. Оваа година ветува дека ќе ви донесе многу пријатни авантури и позитивни настани. Вашиот креативен потенцијал ќе биде на врвот оваа година, затоа обидете се да го искористите максимално. А ако не сте сигурни како да го користите, обидете се да научите да цртате или пеете. Во 2026 година, треба да бидете подобри во тоа од кога било.

Змија (Мек) од 23 март до 11 април

Годината 2026 ветува дека ќе донесе свежа, позитивна енергија во животот на Змијата. Вашите емоции ќе бидат особено живописни, што несомнено ќе ги привлече другите, особено оние од спротивниот пол, па дури и ќе ве направи неодоливи. Оваа година можеби дури и ќе успеете во проекти со кои претходно сте се мачеле или никогаш не сте успеале да ги започнете. Сепак, најважно е што во 2026 година ќе копнеете по нови искуства и промени повеќе од кога било. Не си го одрекувајте ова! Купете билет за егзотичен остров, тоа ќе биде токму она што ви треба.

Череп (Канкин) од 12 април до 1 мај

За оние родени под знакот на Черепот, нормалниот тек на настаните може да биде нарушен од несреќниот феномен на ненадејна мрзеливост во 2026 година. За жал, годината не е идеална за големи достигнувања, па дури ни за мали. Ќе ви биде исклучително тешко да започнете речиси каков било проект, што би можело да предизвика внатрешни превирања. Меѓутоа, ако успеете да ја надминете оваа ненадејна пасивност, ситуацијата драматично ќе се промени на подобро. Не дозволувајте да се занесете, а вашата ненадејно пробудена енергија ќе ве турне до неверојатни височини.

Елен (Муван) од 2 до 21 мај

Во 2026 година, можеби ќе бидете преплавени од огромна желба да завршите една фаза од вашиот живот и, следствено, да започнете нова. Можеби ќе сакате да го промените местото на живеење или здодевната работа за нешто поперспективно. Ова може да биде добра одлука, но не брзајте. Во 2026 година, постои висок ризик од правење брзи, непромислени потези. За да избегнете бројни грешки, ментално избројте до десет и размислете повторно пред да дејствувате. Ова е особено точно во односите со најблиските, каде што вашата директност може да стане извор на раздор.

Изгрејсонце (Pax) од 22 мај до 10 јуни

За оние родени под знакот на изгрејсонцето, 2026 година ветува дека ќе биде доста хармонична. Ќе бидете во вашиот елемент, самоуверено и без напор ќе ги постигнете своите цели. Вашата енергична самодоверба ќе додаде шарм на вашата привлечност и ќе обезбеди успех не само во бизнисот, туку и во љубовта. Можеби не е сосема етички да го злоупотребувате вашиот шарм за себични цели, но искрено, тоа е пријатно. А оние околу вас ќе бидат склони да ви простат многу работи оваа година, вклучително и оваа, поради вашите убави очи. Накратко, искористете ги максимално дарежливите можности на 2026 година и уживајте во животот до максимум.

Вода (Кајаб) од 11 до 30 јуни

Во 2026 година, ќе сакате да се држите до старите, докажани начини, а секој нов потфат ќе ви изгледа сомнителен. Верувајте му на овој инстинкт. Во 2026 година, навистина треба да се држите подалеку од какви било авантури и ризични потфати. Клучот за вашиот успех во оваа фаза е здрав конзервативизам во сè, вклучително и во љубовта. Дејствувајте претпазливо и разумно, и вашите работи сигурно ќе се подобрат. Бавно, но сигурно.

Куче (Кумку) од 1 до 20 јули

Претстојната година ветува дека ќе биде година на неочекувани пресврти за Кучето. За да бидете сигурни дека вашите пресврти ќе бидат подобри, обидете се да избегнувате расправии не само со другите, туку и со вашата судбина. Верувајте во текот на животот и тој ќе ве води во вистинската насока. Парадоксот на 2026 година е дека релаксирањето и одморот ќе постигнат многу повеќе отколку обидот да веслате против струјата. Сè што треба да направите е да се обидете да ја одржите вашата смиреност во секоја ситуација. Обрнете помалку внимание на негативноста. Поминете ја оваа година правејќи нешто пријатно и придобивките ќе следат.

Лорд (Вајеб) од 21 до 25 јули

Во 2026 година, Мајсторот ќе има ретка можност конечно да ги реализира, ако не сите, тогаш барем некои од своите бројни планови. Само размислете внимателно, дали навистина сакате овие планови да се остварат? Дали сè ќе испадне како и обично? За да избегнете грешки во 2026 година, направете пресметка и проверете ги вашите проекти за потенцијални стапици. Ако не најдете никакви стапици, тогаш продолжете. Ќе имате сила и ресурси да ги реализирате вашите планови.

Скали (Поп) од 26 јули до 14 август

За родените под знакот на Скалата, 2026 година нема да биде најповолна година. Од една страна, ќе ви биде полесно да се справите со задачи што бараат значителна концентрација, упорност и трпение. Од друга страна, особини како огорченост и гордост можат одеднаш да се појават во овој период. Во комбинација со вашата понекогаш несоодветна директност, ова би можело да доведе до сериозни конфликти со другите. За да обезбедите позитивна 2026 година, обидете се да ги гледате работите со малку хумор. Тогаш работите ќе тргнат многу подобро.

Рид (WO) од 15 август до 3 септември

Во 2026 година, ризикувате да бидете збунети помеѓу концептите „потреба“ и „сакам“. Личните амбиции во овој период можат да ве преоптоварат до тој степен што ќе ве турнат надвор од вашите граници. Ако е така, барем обидете се да не одите премногу далеку надвор од тие граници. Во 2026 година, не плашете се да поставите големи цели. Имате повеќе од доволно енергија за да ги постигнете.

Јагуар (Zip) од 4 до 23 септември

Во 2026 година, може да ви се даде едноставен совет – верувајте им на вашите чувства повеќе отколку на вашиот разум. Во овој период, вашата интуиција ќе биде далеку поефикасен советник од логиката. Бидете внимателни, некој од вашата околина може да се обиде да ве манипулира или да ве вовлече во игра што не ви е поволна. Без разлика колку се привлечни понудите, верувајте не толку на аргументите и бројките, туку на вашиот внатрешен глас. Следејќи го ова едноставно правило, ќе добиете единствена можност да управувате со настаните и да ги насочите во насока што ви одговара.

Орел (Зотц) од 24 септември до 13 октомври

За Орлите, 2026 година ќе понуди многу можности, обидете се да не ги пропуштите. Овој период ќе биде добар за работа и кариера, како и за здравје и љубов. Ако сè уште не сте ја запознале вашата сродна душа, имате секоја шанса да ја пронајдете вистинската љубов во новата година. За сите други, 2026 година е прекрасно време за подобрување на вашите односи, создавање корисни врски и напредување во кариерата. Не плашете се да гледате далеку напред и да правите големи планови. Имајте повеќе верба во себе и сè ќе се среди!

Мршојадец (Цец) од 14 октомври до 2 ноември

Годината 2026 ветува дека ќе биде година на сè или ништо за вас. Оваа година ќе ви даде невиден потенцијал, со кој можете да поместите која било планина, но пред да ги спроведете вашите планови, размислете три пати – дали навистина мора да ги поместите тие планини? Можеби е подобро да ги оставите таму каде што се? Факт е дека судбината е подготвена да ве воздигне до ѕвездите во наредната година, но може исто толку лесно да ве врати на земјата. За да бидете сигурни дека сè ќе испадне онака како што сакате, стремете се да го одржите душевниот мир во 2026 година, без оглед на бурите што беснеат околу вас и во вас.

Земјотрес (Xul) од 3 до 22 ноември

За жал, за оние родени под знакот на Земјотресот, 2026 година ветува дека ќе биде исполнета со остри противречности. Внимавајте да не дозволите вашите емоции да се разгорат! Во претстојната година, може претерано да реагирате дури и на благи критики, додека самите постојано ќе бидете во искушение да ги посочите недостатоците на другите. Верувајте ми, тоа нема да доведе до ништо друго освен до конфликт. Сепак, ако успеете да го контролирате вашето надуено его, 2026 година би можела да се покаже како доста продуктивна, па дури и успешна во областите што бараат внимание и прецизност, особено во вашите студии и работа.

Флинт (Јакскин) од 23 ноември до 12 декември

Најдоброто нешто што можете да го направите во 2026 година е да се одморите и да се опуштите. Вашата тенденција да се занимавате со дополнителна работа веројатно нема да ви биде од голема корист овој пат. Во бизнисот е подобро да се одржи разумна умереност, но кога станува збор за релаксација и забава, слободно дозволете вашата имагинација да се раздвижи. Годината 2026 ќе биде добра година за патувања, нови интересни познанства и романтични средби, додека амбициозните проекти и планови е најдобро да се одложат за следната година.

Гром (Мол) од 13 декември до 1 јануари

Претстојната година ќе биде корисна за чистење на стариот неред и ослободување од непотребните товари. Ќе копнеете по обнова и одвнатре и однадвор. Освежување на вашите емоции, реновирање на вашиот стан, купување нов мебел, сето ова ќе ви донесе многу проблеми во 2026 година, но и многу позитивни емоции. Сепак, она што дефинитивно не треба да го правите во претстојната година е решавање на споровите со најблиските. Верувајте ми, во оваа фаза ваквите конфликти можат да ескалираат.

Секој знак има свои предизвици и силни страни, но 2026 година ветува дека ќе биде година на позитивни промени за оние кои се подготвени да ги прифатат.

The post Одличен мајански хороскоп за 2026 година: Дознајте на кој знак припаѓате, некои се предодредени за голем успех, а еве кој ќе ја пронајде својата сродна душа (фото) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: