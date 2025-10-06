ОДЛИЧНА ЛИМОН ДИЕТА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ТЕЛОТО: Намалете ги килограмите никогаш побрзо

0 SHARES Сподели Твитни

Лимон диетата е план за чистење на организмот и губење на тежина кој за 14 дена треба да направи детоксикација на телото и ќе ви помогне да изгубите и до 10 килограми.

Оваа диета е многу едноставна: секое утро пред доручек испијте одредена количина сок од лимон помешан со вода.

Ден 1: Сок од 1 лимон помешан со 1 чаша вода.

Ден 2: Сок од 2 лимона помешани со 2 чаши вода.

Ден 3: Сок од 3 лимони помешан со 3 чаши вода.

Ден 4: Сок од 4 лимони помешан со 4 чаши вода.

Ден 5: Сок од 5 ломони помешан со 5 чаши вода.

Ден 6: Сок од 6 лимони помешан со 6 чаши вода.

Ден 7: Сок од 3 лимони помешан со 10 чаши вода. Додадете и една лажица мед и смесата пијте ја во текот на целиот ден.

Ден 8: Сок од 6 лимони помешан со 6 чаши вода.

Ден 9: Сок од 5 ломони помешан со 5 чаши вода.

Ден 10: Сок од 4 лимони помешан со 4 чаши вода.

Ден 11: Сок од 3 лимони помешан со 3 чаши вода.

Ден 12: Сок од 2 лимона помешани со 2 чаши вода.

Ден 13: Сок од 1 лимон помешан со 1 чаша вода.

Ден 14: Сок од 3 лимони помешан со 10 чаши вода. Додадете и една лажица мед и смесата пијте ја во текот на целиот ден.

Ако вие тешко да испиете се одеднаш, испијте колку можете, а остатотокот оставете го за покасно. Само пазете да пиете најмалку е час пред оброк.

Оваа дите не се препорачува за луѓе со гастроинтестинални проблеми.

Лимон диетата најмногу е ефективна во есен и пролет, во време кога на нашето тело му се потребни дополнителни витамини и детоксикација.

