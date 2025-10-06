ОДЛИЧНА ЛИМОН ДИЕТА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ТЕЛОТО: Намалете ги килограмите никогаш побрзо

Лимон диетата е план за чистење на организмот и губење на тежина кој за 14 дена треба да направи детоксикација на телото и ќе ви помогне да изгубите и до 10 килограми.
Оваа диета е многу едноставна: секое утро пред доручек испијте одредена количина сок од лимон помешан со вода.
Ден 1: Сок од 1 лимон помешан со 1 чаша вода.
Ден 2: Сок од 2 лимона помешани со 2 чаши вода.
Ден 3: Сок од 3 лимони помешан со 3 чаши вода.
Ден 4: Сок од 4 лимони помешан со 4 чаши вода.
Ден 5: Сок од 5 ломони помешан со 5 чаши вода.
Ден 6: Сок од 6 лимони помешан со 6 чаши вода.
Ден 7: Сок од 3 лимони помешан со 10 чаши вода. Додадете и една лажица мед и смесата пијте ја во текот на целиот ден.
Ден 8: Сок од 6 лимони помешан со 6 чаши вода.
Ден 9: Сок од 5 ломони помешан со 5 чаши вода.
Ден 10: Сок од 4 лимони помешан со 4 чаши вода.
Ден 11: Сок од 3 лимони помешан со 3 чаши вода.
Ден 12: Сок од 2 лимона помешани со 2 чаши вода.
Ден 13: Сок од 1 лимон помешан со 1 чаша вода.
Ден 14: Сок од 3 лимони помешан со 10 чаши вода. Додадете и една лажица мед и смесата пијте ја во текот на целиот ден.
Ако вие тешко да испиете се одеднаш, испијте колку можете, а остатотокот оставете го за покасно. Само пазете да пиете најмалку е час пред оброк.
Оваа дите не се препорачува за луѓе со гастроинтестинални проблеми.
