0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Shutterstock.com Во предвиденото време, TikTok требаше да биде недостапен во САД, бидејќи не беше постигнат договор за продажба на оваа социјална мрежа, согласно законот што беше усвоен претходната година. Претседателот Трамп го одложи овој процес уште еднаш, користејќи го правото кое му го дава законот, и сега новиот рок за завршување на продажбата е до 18 јуни. Според изјавите на Трамп, неговата администрација интензивно работела за да го одржи TikTok, постигнувајќи значителен напредок во тој правец. Сепак, потребно е повеќе време за да се обезбедат потребните одобрувања и да се комплетира процесот на продажба.

Не постојат прецизни информации за тоа кои кандидати се во трка за купување на TikTok, односно верзијата на апликацијата која е наменета за пазарот надвор од Кина. Неколку компании се спомнати, дури и Amazon е споменат како потенцијален купувач минатата недела. Се проценува дека повеќе инвеститори се заинтересирани, а не само една компанија би ја купила апликацијата. Наместо тоа, група на луѓе и компании се обидуваат да го договорат купувањето заедно.

The post Одложена Забраната на TikTok во САД на 75 Дена appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: