0 SHARES Сподели Твитни

Во светло на трагичните настани во Кочани, Друштвото на ликовни уметници на Македонија одлучи да одложи секакви активности што беа планирани за овој период. ДЛУМ изразува длабоко сочувство за загубата на многу млади животи и во чест на нивната меморија, реши да го одложи настанот „Експериментален цртеж.“ Со надеж дека сплотени ќе ја надминеме болката на семејствата, се вели во денешното соопштение од ДЛУМ.

The post Одложување на Активности од Страна на ДЛУМ за Овој Период appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: