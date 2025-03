Одложување на натпреварите меѓу кадетите на Македонија и Естонија

0 SHARES Сподели Твитни

Вчера Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ) ги прекина сите планирани настани во државата поради трагичниот настан во Кочани. Денеска, ФФМ информираше дека сите медиумски активности поврзани со македонската репрезентација ќе бидат минимизирани, освен оние кои се апсолутно неопходни. Исто така, пријателските натпревари на кадетите, кои требаше да се одржат против Естонија во Скопје, се одложени. Федерацијата изрази благодарност за разбирањето во оваа ситуација.

