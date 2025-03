0 SHARES Сподели Твитни

Францускиот институт во Скопје соопштува дека проекциите на филмови во рамките на Неделата на франкофонскиот филм, кои требаше да започнат оваа недела, ќе бидат одложени поради трагичниот настан во Кочани. Датумите за ново одржување на манифестацијата ќе бидат објавени дополнително. Целиот тим на Францускиот институт во Скопје изразува длабоко сочувство поради трагедијата што се случи во текот на ноќта меѓу саботата и неделата во Кочани. Во знак на почит, покрај одложувањето на филмската недела, сите други активности планирани за оваа недела исто така ќе бидат презакажани.

The post Одложување на Неделата на франкофонски филм во Скопје appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: