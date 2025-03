0 SHARES Сподели Твитни

Европската комисија донесе одлука да одложи имплементацијата на тарифите кои беа планирани како одговор на американските царини за увоз на челик и алуминиум од Европската Унија. Во март, Комисијата најави активирање на веќе постоечките контрамерки против САД, кои претходно беа суспендирани во 2018 и 2020 година, со планирано дејствување од 1 април, а во средината на април требаше да биде усвоен нов пакет контрамерки против американскиот извоз.

Според комесарот за трговија Марос Шефчовиќ во Европскиот парламент, Европската комисија во моментиве размислува кога би биле најсоодветни временските рамки за овие два пакета мерки, со цел да се овозможи консултација со државите и да се остави простор за дополнителни преговори со американските партнери. Овие два пакета мерки сега се планирани да влезат во сила во средината на април.

Првиот сет од овие мерки се фокусира на различни американски производи, како што се мотоцикли, бурбон и чамци, како одговор на економската загуба од 4,5 милијарди евра поради извозот на челик и алуминиум од ЕУ. Вториот пакет опфаќа американски извоз со вредност од 18 милијарди евра.

The post Одложување на царинските мерки на ЕУ против САД за еден месец appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: