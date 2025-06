Одмаздата на Путин за срамот започна: Русите брутално го нападнаа Харков, пристигна првата снимка

0 SHARES Сподели Твитни

Руските сили извршија ноќен напад врз градот Харков користејќи дронови и балистички ракети, при што беа повредени најмалку шест лица, меѓу кои и едно дете, соопштија утрово локалните власти.Според градоначалникот на Харков, Игор Тереков, цел на нападот бил Колоднохирскиот округ, каде што наводно меѓу повредените е седумгодишно момче, објавува „Киев Индепендент“ .Две балистички ракети, исто така, го погодија Киевскиот округ – едната експлодираше на пат, додека другата детонираше во близина на станбени згради, кршејќи прозорци и оштетувајќи фасади. Точниот број на повредени и обемот на штетата сè уште се утврдуваат.Терехов потврди дека во нападот биле оштетени и бројни куќи, едно цивилно претпријатие и неколку возила.Russia attacked Kharkiv with Geran-2 drones and Iskander-M ballistic missiles.Currently, three people are known to be injured, and there are fires in the city. pic.twitter.com/R9FQvrLGEZ— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) June 2, 2025Претходно истиот ден, украинскиот претседател Володимир Зеленски предупреди дека Русија може да подготвува уште еден масовен ракетен напад како одговор на успешната операција на Украина против руските воени авиони.„Дури и пред почетокот на таа операција, нашите разузнавачки служби имаа информации за подготовките за нов голем руски напад“, рече Зеленски во своето вечерно обраќање, нагласувајќи дека е важно граѓаните да не ги игнорираат сирените за опасност во воздухот.ruZZia bombing #kharkiv with iranian kamikaze drones right now. Listen to the sound from my bedroom right now #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/FzSfHmADXw— Kaka (@kakabocharovka) June 2, 2025„Синоќа имаше речиси 500 руски дронови во воздухот, вклучувајќи и борбени дронови. Секоја недела тие го зголемуваат бројот на единици по напад. Овој пат тие подготвија и крстосувачки ракети „Калибр“ од поморски платформи“, рече Зеленски.Во последните денови, Русија ги интензивираше масовните воздушни напади врз украинска територија. Самиот Харков и неговата околина веќе беа цел на голем напад со беспилотни летала претходната ноќ – речиси 500 од нив беа лансирани кон украински цели, што е најголем број регистрирани досега во една ноќ.Харковскиот регион, во североисточна Украина, често е под руски ракетни, беспилотни летала и воздушни напади. Густо населените урбани области се особено под напад, при што руските сили редовно напаѓаат станбени згради и цивилна инфраструктура.Русите го нападнаа и ЗапорожјеСилите на Путин го нападнаа и Запорожјето во југоисточна Украина, а во нападите беа убиени најмалку пет лица.Шефот на тој регион, Иван Федоров, утрово објави дека руските сили во неделата извршиле 593 напади врз 16 населени места во Запорожјето со 351 беспилотни летала.Тој истакна дека биле примени 56 извештаи за штети на станови, приватни куќи, автомобили и инфраструктура за време на тие руски напади.



Пронајдете не на следниве мрежи: