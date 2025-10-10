„Одмаздничкиот“ изглед на Никол Кидман го освои интернетот: Корисниците на социјалните мрежи тврдат дека актерката никогаш не изгледала подобро

Холивудската актерка Никол Кидман се појави на Неделата на модата во Париз во придружба на нејзината ќерка, а нејзиниот изглед, кој на мрежите беше опишан како „одмаздољубив“ по разводот од Кит Урбан, привлече посебно внимание.Кидман покажа нова фризура – ги скрати шишките покрај нејзините свиткани руси прамени. Покрај тоа, носеше долга лабава бела кошула и избледени сини фармерки и црни чевли со високи потпетици.Со едноставен накит, оваа суптилна модна изјава беше опишана на интернет како „совршена облека за одмазда“, а некои дури ја опишаа како „модерна принцеза Дајана“.Social media users praised Nicole Kidman for her “unbothered but chic” revenge look at the Chanel show in Paris — even calling it “princess diana for the modern age” 👑 📸: AP, REUTERS, 📱: lionesspike, guiltyasrhys pic.twitter.com/rKlCUnPanC— Page Six (@PageSix) October 7, 2025Заедно со Никол во првиот ред на модната ревија на Шанел беа нејзините ќерки Сандеј Роуз (17) и Фејт Маргарет (14).Да ве потсетиме дека минатата недела беше објавено дека Кидман поднела барање за развод од Кит Урбан откако се обидела да го спаси нивниот брак.this is the greatest revenge look i’ve seen in my life nicole GODman pic.twitter.com/E4x9haXl32— Cris ✨ (@lionesspike) October 6, 2025Извор потврди за TMZ дека Урбан се иселила од куќата во текот на летото, а Кидман се грижела за нивните две ќерки и „го држела семејството заедно во овој тежок период“.Двојката се венча во јуни 2006 година откако се запознаа на забава во Лос Анџелес една година претходно, и ги имаат ќерките Сандеј Роуз (17) и Фејт Маргарет (14).Разделбата се случи само три месеци откако Кидман ја прослави 19-годишнината од бракот со емотивна објава на Инстаграм.