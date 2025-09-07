Од благи симптоми до оние опасни по живот: Како да препознаете дали пиете премногу вода

0 SHARES Сподели Твитни

Постојано ни се потсетуваат придобивките од хидратацијата, но пиењето доволно вода може да биде тешко, дури и ако сте нашле шише за вода што ви се допаѓа и сакате да пиете од кое сакате. Но, дали премногу вода може да биде лоша за вашето тело?

Прехидратацијата може да предизвика симптоми кои се движат од благи и малку иритирачки до опасни по живот. Добрата вест е дека додека пиењето неколку дополнителни чаши вода покрај вообичаената хидратација може да ги зголеми вашите посети на тоалет, благата прекумерна хидратација нема да ве доведе ни приближно до екстремен ризик.

Наместо тоа, опасните по живот ризици лежат во пиењето прекумерни количини вода, особено кога се комбинираат со губење на клучни електролити.

„Пиењето премногу вода може да резултира со состојба наречена хипонатремија, што е опасен пад на нивото на натриум во крвта“, вели нутриционистката Кристин Коскинен.

Натриумот е важен електролит кој делува како чувар на сообраќајот на телото, регулирајќи каде водата се распределува низ целото тело и колку се испраќа во мочниот меур.

„Иако е релативно ретко да се добие интоксикација со вода, може да се случи ако пиете повеќе вода отколку што вашето тело може да излачи“, вели Коскинен.

Хипонатремијата е ретка, но кога ќе се појави, обично се јавува кај спортисти на ултра издржливост или кај луѓе со одредени медицински состојби. Ова сценарио кое е опасно по живот се јавува за време или по период на екстремно потење и губење на течности кога некој се хидрира со обична вода наместо со комбинација од вода и пијалоци за замена на електролити.

Иако водата е најдобриот избор поголемиот дел од времето, постојат придобивки од консумирање спортски пијалоци кои содржат електролити како натриум и калиум кога условите придонесуваат за прекумерно потење. За спортистите на издржливост, спортските пијалоци обично се потребни на телото за одржување на рамнотежата на течностите и електролитите.

Знаците на хипонатремија, или екстремна интоксикација со вода, вклучуваат конфузија, летаргија, гадење и повраќање. Задржување на вода и надуеност може да се појават ако бубрезите не се во можност да се ослободат од вишокот течности. Ако не се лекува, хипонатремијата може да доведе до напади, кома, па дури и смрт.

За среќа, интоксикацијата со вода и хипонатремијата не се проблеми за кои повеќето луѓе треба да се грижат кога станува збор за дневна хидратација. Ова е затоа што вашето тело природно ќе ве поттикне да забавите или да престанете да пиете вода, предизвикувајќи поблаги – но донекаде иритирачки – несакани ефекти.

Знаци дека пиете премногу вода

Бојата на вашата урина и колку често трчате во тоалет може да биде добар показател за вашиот статус на хидратација. Бојата на вашата урина обично се движи од светла, речиси бистра, до бледо жолта, благодарение на комбинацијата од пигментот урохром и количината на вода што ја пиете.

Ако вашата урина е почесто бистра, тоа може да биде знак дека пиете премногу вода за краток временски период или дека внесувате премногу течности воопшто.

Дали одите во тоалет повеќе од вообичаено? Ова може да значи дека пиете премногу вода. Консумирањето кофеин и алкохол исто така може да предизвика почесто мокрење.

Исто така, бубрезите имаат ограничување за тоа колку вода можат да излачат одеднаш, што е максимум од 800 до 1.000 милилитри на час. Се што е повеќе од тоа во суштина го поплавува телото.

Кога телото не може да се ослободи од вишокот вода, клетките отекуваат за да ја примат. Како резултат на тоа, може да се чувствувате подуени и надуени сè додека не го забавите внесот на вода за да можат вашите бубрези да го надоместат.

Стомакот полн со вода, исто така, кај многу луѓе предизвикува малку мачнина. Значи, ако од помислата на пиење повеќе течности ви се лоши, тоа може да биде знак дека треба да ја забавите вашата хидратација.

Нивото на натриум малку се намалува кога телото се преполнува со вода, предизвикувајќи отекување на клетките. Бидејќи мозокот е затворен во черепот, речиси и да нема простор клетките да се прошират. Ова создава притисок, предизвикувајќи главоболки, па дури и магла во мозокот.

Пронајдете не на следниве мрежи: