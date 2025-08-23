Од денес до 11 септември, Избирачкиот список ќе биде на јавен увид

0 SHARES Сподели Твитни

Државната изборна комисија објави дека јавниот увид во избирачкиот список ќе започне денес и ќе трае до 11 септември.ДИК ги повика граѓаните сами да се проверат на списокот за да се исправат неточните информации.„Сабота 23 август, започнува рокот за јавен преглед на изборниот список, кој ќе трае до 11 септември. Затоа, ја користиме оваа можност јавно да ги информираме и поканиме граѓаните да го проверат списокот во предвидениот рок, со цел без пречки да ги спроведеме нашите изборни дејствија“, изјави Борис Кондарко, претседател на ДИК.

