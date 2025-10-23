Од недела Македонија преминува на зимско сметање на времето

Со оваа промена, која се спроведува секоја есен според европскиот календар и владината одлука објавена во „Службен весник“, започнува периодот на пократки денови и подолги утрински светли часови.

Поголемиот дел од дигиталните и паметни уреди автоматски ќе се приспособат на новото време, но сопствениците на аналогни часовници треба рачно да ги вратат стрелките за еден час. Граѓаните кои патуваат или работат во смена во ноќта меѓу сабота и недела треба да обрнат внимание на распоредите на летови и автобуски линии, бидејќи може да има мали прилагодувања.

Летното сметање на времето започна на 30 март, кога часовникот беше поместен нанапред. Сега, со преминот на зимско, ќе „добиеме“ дополнителен час сон, но сонцето ќе заоѓа порано.

Европската Унија и понатаму размислува за укинување на сезонското менување на часовникот, но сѐ уште нема донесено заедничко решение.

Граѓаните се советуваат во понеделник да ги прилагодат своите утрински рутини според новото време и да ги проверат поставките за временска зона (Europe/Skopje) на своите уреди — за да не дојде до недоразбирања во календарските обврски.