ОД НИВНОТО БОГАТСТВО НЕМА ДА ВИ БИДЕ ДОБРО, ГО ДРЖАТ СВЕТОТ НА ДЛАНКА: Ова се најбогатите жени! Нема да верувате што ИМА ПРВАТА НА ЛИСТАТА

Од храна за домашни миленици, бонбони, до казина и шминка, овие жени поседуваат огромно богатство. Оваа листа ги вклучува петте најбогати жени во светот.

Според креаторот на видеото објавено на TikTok, нивното богатство е навистина неверојатно.

Миријам Аделсон

Миријам Аделсон, петтата најбогата жена во светот, по професија е физијатар. Таа е вдовица на познатиот бизнисмен – моќниот републиканец и казино магнат Шелдон Аделсон.

Таа поседува 50 отсто од неговото богатство од хотелот и казиното Сандс во Лас Вегас, што таа го наследи откако тој почина на почетокот на 2021 година.

Миријам ја финансираше претседателската кампања на Доналд Трамп во 2016 година.

Нејзиното богатство се проценува на 37 милијарди долари.

Жаклин Марс

На четвртото место на листата на најбогати жени во светот е Жаклин Марс, која поседува една третина од светските производители на бонбони.

Конгломератот за бонбони и храна за домашни миленици, основан од нејзиниот дедо Френк Ц. Марс во 1911 година, ја наследи компанијата заедно со брендови како I.M.’s и Pedigree.

Богатството на Жаклин Марс се проценува на 38,3 милијарди долари.

Јулија Кох

Трета на листата на најбогати жени во светот е Џулија Кох. Таа се најде на листата на милијардери, кога заедно со нејзините деца наследија 42 отсто од Кох индустри од нејзиниот сопруг Дејвид.

Нејзиниот сопруг починал во август 2019 година, на 79-годишна возраст.

Таа се преселила од Ајова во Њујорк во 1980-тите, каде што работела како асистент на модниот дизајнер Адолф.

Нејзиното богатство се проценува на 59 милијарди долари.

Алис Волтон

Алис Волтон е втората најбогата жена во светот. Таа е ќерка на Сем Волтон, основачот на најпознатиот американски трговски синџир “Волмарт” и има 50 отсто удел во компанијата.

Нејзината страст е уметноста, па таа поседува лична уметничка колекција вредна стотици милиони долари.

Нејзиното богатство се проценува на 61,3 милијарди долари.

Франсоаз Бетенкур Мејерс

Така стигнуваме до првата на листата на најбогати жени во светот, Франсоаз Бетенкур Маерс.

Таа е внука на основачот на гигантот во индустријата за убавина, L’Oreal и нејзиното семејство поседува 33 отсто од компанијата.

Од 1997 година, таа е член на Управниот одбор на компанијата, а сега е претседател на компанија која произведува и продава шминка.

Нејзиното богатство се проценува на неверојатни 94,9 милијарди долари.

