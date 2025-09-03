Од нуклеарни ракети до подводни дронови: Како изгледаше воената парада во Пекинг

Голема воена парада се одржа на плоштадот Тјенанмен во Пекинг по повод 80-годишнината од победата во Втората светска војна. На парадата беа претставени современи оружја, вклучувајќи беспилотни летала, хиперсонични ракети, борбени авиони и за прв пат ново оружје, како што се подводни беспилотни летала и противбродски ракети.

На парадата учествуваа 10.000 војници. Парадата започна со свирење на кинеската национална химна и говор на претседателот Си Џинпинг, во кој тој нагласи дека Кина има првокласна војска и дека подемот на Кина е незапирлив. Меѓу светските лидери во Пекинг беше и рускиот претседател Владимир Путин.

Беше претставена DF-5C, нов тип на интерконтинентална стратешка нуклеарна ракета на течно гориво, која има проценет дострел од повеќе од 20.000 километри и има предности во одбранбената пенетрација и точност. Исто така, беа прикажани носачи на авиони и тенкови, бродови, хиперсонични ракети и беспилотни летала.

Два големи подводни дрона, долги од 18 до 20 метри и со дијаметар од 1-1,5 метри, или два до три метри, беа прикажани за прв пат на парадата.