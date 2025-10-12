Од оваа поза ќе ви се тресат нозете: Мора да пробате вечерва

0 SHARES Сподели Твитни

Препуштете се на фантазиите и уживајте во оваа необична и многу пријатна поза симболично наречена „скок“.

За да го оживеете вашиот сексуален живот, ви ја нудиме идеалната поза што можете да ја испробате денес.

Дали ги пробавте сите класични пози и барате нешто „повеќе“? Во тој случај, ова е позата за вас. Љубителите на таканаречениот „доги стил“ особено ќе уживаат во неа. Ви ја откриваме позата „скок“, а идејата доаѓа од „The Sun“!

Сите се сеќавате како скокавме еден преку друг на часовите по физичко образование, а ситуацијата е многу слична и овде.

Токму поради причината што ставот е заземен како при скокање преку, позата се нарекува „скокање“.

Позата е слична на „доги стил“ освен што можете да се потпрете на лактите и да бидете на колена. Можете дури и да ставите мало перниче под вас, така што колковите ќе ви бидат што е можно повисоко кон вашиот партнер и ќе му дозволите да пенетрира што е можно подлабоко. Значи, држете ги колковите подигнати и можете да ја потпрете главата и рацете на креветот, додека вашиот партнер е исто така на колена кон вас и ве држи одзади за колковите.

Ако сте исцрпени по напорен ден, еве ви можност целосно да се опуштите и уживате, па дури и целосно да ја опуштите главата.

