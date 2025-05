Од ова ефтино масло косата расте како луда: Американски доктор вели дека делува исто како најскапите препарати

0 SHARES Сподели Твитни

Познатиот американски пластичен хирург, д-р Ентони Џун, кој има речиси 8 милиони следбеници на TikTok, неодамна ги потврди корисните ефекти на маслото од рузмарин врз косата.

Џун сподели видео од TikTok-ерката Одри, во кое тврди дека својата долга, густа и свиленкаста коса ја должи на овој природен производ.

Во видеото, Одри покажува како користи масло од рузмарин за нега на косата. Таа објаснува дека маслото може да се нанесе самостојно или да се измеша со неколку капки јојоба, кантарион и арганово масло. Смесата треба добро да се втрие во скалпот и косата, а потоа да се остави преку ноќ. Наутро, косата е темелно измиена, а резултатите се импресивни.

Д-р Џун го пофали овој метод, нагласувајќи дека маслото од рузмарин може да биде исто толку ефикасно како Рогаин, популарен производ за раст на косата што се користи низ цела Америка.

Најдобриот дел е што маслото од рузмарин е лесно достапно и многу прифатливо по цена. Може да се најде во аптеки и дрогерии за ефтина цена под 200 денари, што го прави прифатливо решение за нега на коса низ целиот свет.

