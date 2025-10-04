Од плус 25 до дожд и снег за неколку дена: Лекарите предупредуваат на опасности од температурни промени за срцето и имунитетот

0 SHARES Сподели Твитни

Вчера можеби се шетавте во маица со кратки ракави, а денес барате палто и шал. За само неколку дена, регионот доживеа ненадеен премин од летни во речиси зимски услови, а во некои делови од земјата дури и врнеше снег. Ваквата ненадејна промена на температурата не само што влијае на вашето расположение, туку претставува и сериозен стрес за телото.

Кардиолозите и имунолозите предупредуваат дека ваквите временски „шокови“ најтешко паѓаат врз срцето, крвните садови и имунолошкиот систем.

Зошто телото тешко го издржува температурниот шок

Експертите објаснуваат дека човечкото тело функционира во ритам и дека најдобро се справува со постепените промени. Кога температурата ќе падне за повеќе од 15 степени за кратко време, крвните садови реагираат ненадејно – се стеснуваат и се шират, што доведува до флуктуации на крвниот притисок. Затоа главоболките, вртоглавицата и заморот се чести во денови како овие.

„Кардиоваскуларниот систем најмногу страда. Луѓето со проблеми со крвниот притисок или срцеви проблеми дефинитивно треба да бидат внимателни, бидејќи ненадејните промени на времето можат да предизвикаат проблеми, па дури и посериозни компликации“, велат лекарите.

Послаб имунитет и чувство на исцрпеност

Наглиот пад на температурата и преминот кон повлажно време, исто така, влијае на имунитетот. Телото троши дополнителна енергија за да се прилагоди на надворешните услови, поради што луѓето често се чувствуваат слабо и поспано. Имунолозите предупредуваат дека ова е период кога вирусите лесно го наоѓаат својот пат, па настинките и респираторните инфекции се речиси неизбежни ако не се преземат заштитни мерки.

Како да се заштитите од ненадејни флуктуации на времето

Добрата вест е дека постојат едноставни чекори што можат да му помогнат на телото полесно да се справи со временскиот шок.

Експертите советуваат:

Облечете се во слоеви – за да можете лесно да се прилагодите на промените на температурата во текот на денот.

Внимавајте на вашата исхрана – внесувањето овошје, зеленчук, витамини Ц и Д ги зајакнува одбранбените механизми на телото.

Спијте доволно – квалитетниот сон е основа на стабилен имунитет.

Внимавајте на крвниот притисок – особено за луѓе кои веќе имаат дијагноза. Контролирајте ја вашата терапија и избегнувајте ненадеен физички напор.

Останете хидрирани – иако е ладно, внесувањето течности е исто толку важно како и во текот на летото.

Наглите временски промени не се само разговор на кафе, туку сериозен предизвик за човечкото тело. Иако не можеме да го контролираме времето, можеме да се грижиме за себе – слоевитата облека, здравата исхрана и доволното спиење можат да бидат најдобриот „штит“ во деновите кога природата ни го менува расположението побрзо отколку што очекуваме.

