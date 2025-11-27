Од полноќ поевтин дизел за два ипол денари

0 SHARES Сподели Твитни

За два ипол денари поевтинува дизелот, а Екстра лесното масло за домаќинство за два денари.

Од полноќ, новата цена на дизелот ќе биде 70,5 денари за литар, а на Екстра лесното масло за домаќинство 67,5 денари за литар.

Цените на бензините остануваат исти. Еуросупер БС-95 ќе се продава по цена од 75 денари за литар, а Еуросупер БС-98 по цена од 77 денари за литар.

Со денешната одука на Регулаторната комисија за енергетика, се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,26 отсто.

Пронајдете не на следниве мрежи: