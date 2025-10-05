Од 12 октомври сите патници од земји на третиот свет ќе минуваат низ нов биометриски систем

Од 12 октомври 2025 година, сите патници од трети земји кои пристигнуваат во Европската унија ќе бидат опфатени со нова постапка на премин на граница. Патниците ќе мора да го покажат својот пасош, да им се земат фотографии и отпечатоци од прсти. Сè уште е тешко да се предвиди колку ова ќе го продолжи времето на чекање на граничните премини и во аеродромите.

Хрватска ќе го воведе ЕЕС системот (Entry/Exit System) на ЕУ, кој вклучува земање отпечатоци од прсти и биометриска идентификација на лице за сите патници кои не се државјани на членките на ЕУ. Овој систем постепено ќе се воведува во целата ЕУ и треба целосно да биде имплементиран до април 2026 година.

Како ќе функционира системот

Во почетната фаза, системот ќе работи по 4 часа дневно (две смени по два часа) на граничните премини. Секоја наредна недела работното време ќе се зголемува за два часа, сè додека не се достигне целосна функционалност на 10 април 2026 година.

Патниците ќе користат засебни ЕЕС ленти, првенствено за оние кои подлежат на системот. Сепак, за време на големи гужви и врвни периоди, и другите ленти ќе бидат достапни за ЕЕС потреби.

На автомобилските премини, патниците од трети земји ќе мора да излезат од возилото за да им се креира лично досие или да се потврди веќе постоечкото.

Во аеродромите (Загреб, Сплит, Дубровник, Пула, Задар и Риека) ќе бидат поставени самопослужни ЕЕС киосци. Тие се наменети за патници кои првпат влегуваат во Шенген зоната и немаат досие.

Што ќе се зема како податоци

Скенирање на пасош

Биометриска идентификација на лице

Отпечатоци од четири прсти од десната рака

Краток прашалник за причината за патувањето

При секое следно преминување, системот ќе го потврдува идентитетот преку биометриско споредување на лицето со снимката во досието. Децата под 12 години ќе бидат фотографирани, но нема да им се земаат отпечатоци од прсти.

Очекувања

Во почетокот, чекалните ќе бидат подолго време.

Откако ќе се креираат повеќе досиеја, времето на чекање ќе се скрати.

Сите потребни уреди веќе се набавени и финансирани со средства од ЕУ, во вредност од над 13 милиони евра. Вклучуваат речиси 300 камери за биометриско снимање и над 600 уреди за отпечатоци.