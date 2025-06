Од 17 до 18 часот денес во центарот на Скопје ќе биде воспоставен посебен режим на сообраќај.

0 SHARES Сподели Твитни

СВР Скопје соопшти дека Единицата за безбедност на патниот сообраќај ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќајот кој ќе се пренасочува по околните сообраќајници.

-Трката ќе почне со стартна позиција од Порта Македонија, десно по должина на ул.„Димитрие Чуповски“, десно по ул.„Васил Главинов“, право по бул.„ВМРО“, лево по бул.„Илинден“ до крстосница со ул.„Наум Наумовски Борче“– Градски парк кај споменикот на Гоце Делчев, соопшти СВР Скопје.

Секторот за внатрешни работи Скопје апелира до сите граѓани учесници во сообраќајот да се почитуваат наредбите кои ќе ги даваат полициските службеници по сообраќајниците каде што ќе се одвива настанот.

