Од 21 октомври сè се менува: Овие хороскопски знаци го бришат минатото и почнуваат од почеток

0 SHARES Сподели Твитни

Младата Месечина во Вага носи бран на промени, ослободување и лична јасност за Вагите, Раковите, Лавовите, Скорпиите, Близнаците и Водолиите.Енергијата на овој знак бара рамнотежа и мир, но овој пат тие доаѓаат дури откако ќе се соочите со она што е потиснато долго време.ВагаВагите ќе доживеат личен пресврт, менувајќи го својот поглед на себе, врските и приоритетите. Време е да престанат да им угодуваат на сите и да изберат автентичност.РакРакот влегува во фаза на семејни дискусии и емоционално олеснување. Сè што притискало со години сега излегува на површина, но тоа носи олеснување и подлабоко разбирање на љубовта.ЛавЛавот ги преиспитува работата и врските. Можни се нови проекти и деловни понуди, но ѕвездите ви велат да не донесувате одлуки од гордост, туку од мудрост.ШкорпијаСкорпијата поминува низ длабоко прочистување и ослободување. Старите врски и ситуации исчезнуваат , а се отвора простор за нов почеток и внатрешна сила.БлизнациБлизнаците ја балансираат работата и задоволството. Флертувањето може да се претвори во љубов, а креативноста и емоциите го враќаат местото што го заслужуваат.ВодолијаВодолијата го бара својот пат помеѓу слободата и одговорноста. Тој донесува важни одлуки за животните насоки и почнува да гради живот според сопствените правила.Оваа Млада Месечина им носи мир на оние кои се осмелуваат да се откажат од старото и храбро да зачекорат во нов, почесен почеток.

Пронајдете не на следниве мрежи: