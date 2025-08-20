Од 6.500 службени државни возила во Република Македонија, само 1.916 се регистрирани во Службата за државна безбедност

0 SHARES Сподели Твитни

Во Регистарот на возила на државни органи, органи на локална самоуправа, јавни претпријатија или други правни лица што поседуваат државен капитал на Државната комисија за спречување на корупцијата, во рокот утврден со изборните дејствија за локалните избори од 19 октомври, се регистрирани 1.916 возила пријавени од бројни институции, иако државните институции поседуваат околу 6.500 возила.Државните органи, органите на локалната самоуправа, јавните претпријатија или другите правни лица со државен капитал беа должни да достават податоци за бројот, марката на возилото, годината на производство, регистарскиот број и состојбата на возење најдоцна до 18 август, објавува „Слободен весник“.Доколку правните лица не достават податоци за бројот, типот, регистарската табличка и состојбата на возењето на возилата со кои располагаат во утврдениот рок, ДКСК поведува прекршочна постапка во рок од 15 дена од истекот на рокот за доставување на податоците.Регистрацијата на институционалните возила се врши со цел да се спречи нивно користење од страна на функционери и други именувани и избрани лица за потребите на изборните кампањи.Владата, од друга страна, одлучи сите службени возила да добијат посебни црвени регистарски таблички најдоцна до 15 септември 2025 година, со цел да се зголеми транспарентноста и да се спречат злоупотреби. Исто така, се планира да се воведе посебен регистар на државни автомобили, што ќе овозможи точна евиденција за локацијата и употребата на секое службено возило.

