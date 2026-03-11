Оженети мажи масовно доаѓаат кај неа – Причината ќе налути многу жени (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Професионална ескорт дама од Велика Британија тврди дека многу оженети мажи доаѓаат кај неа не за секс, туку за нежност, разбирање и емоционална стабилност.

Постои дел од општеството за кој ретко се зборува и кој многумина претпочитаат да го игнорираат. Сепак, тој е присутен во речиси секој поголем град во светот. Станува збор за професија која постои речиси колку и самото човештво, професионална ескорт.

Елизабет Романова од британскиот округ „Нортхемптоншир“ работи како професионална ескорт повеќе од десет години . Таа почнала да ја работи таа работа на 18-годишна возраст .

Иако често се соочува со предрасуди, таа вели дека не се смета себеси за личност која уништува бракови или врски.

Според неа, голем број мажи кои доаѓаат кај неа се во еден вид „состојба помеѓу“.

– Формално, тие сè уште се во врска или брак, но емоционално веќе се помириле со фактот дека врската е практично завршена – објаснува Елизабет.

Таа истакнува дека многу луѓе погрешно мислат дека нејзините клиенти доаѓаат исклучиво за секс или измама.

– Всушност, многу од нив бараат нешто друго, стабилност, разбирање и нежност – вели таа.

Тој додава дека разговорите и чувството дека некој е згрижен често се поважни од сè друго.

Со текот на годините, таа научила да препознава кога мажите кријат дел од својот приватен живот.

Иако ретко го кажуваат тоа на глас, нивното однесување често открива многу, начинот на кој комуницираат, како ги планираат состаноците или колку внимаваат кога станува збор за приватноста.

Елизабет тврди дека љубопитноста првично ја довела во овој бизнис, но дека со текот на времето сфатила дека за многу од нејзините клиенти, средбите со неа претставуваат еден вид рутина или ритуал. Многумина, како што вели таа, редовно се враќаат кај неа.

Како што објавува „Профимедиа“, Елизабет верува дека таа не влијае на односите на другите луѓе, туку само поминува време со луѓе кои донеле одлука да ја бараат и да платат за нејзиното друштво.

