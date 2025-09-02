Оживејте ја вашата коса после море и сонце: Овие природни состојки сосема ќе ја регенерираат

0 SHARES Сподели Твитни

Високите температури, морската сол и ветерот ја сушат косата, па затоа бара посебна нега во лето. По враќањето од плажа или базен, косата треба да се измие и да се нанесе регенератор. Длабоко ќе ја нахрани косата и ќе спречи нејзино кршење.

Најдобар избор е оној кој содржи протеини и церамиди бидејќи ја измазнуваат кутикулата на косата, а тоа особено се препорачува за фарбана коса. Боите за коса ги отвораат кутикулите, поради што влакната полесно се кршат. Сувиот шампон е одлично решение во толпата. По враќањето од плажа, доколку немате време да ја измиете косата, едноставно нанесете сув шампон. Ќе го апсорбира вишокот маснотии од косата и ќе и даде волумен на косата. Сепак, не претерувајте со сув шампон бидејќи долгорочно е лошо за косата.

Морската сол е тајната состојка на убавата фризура. Солта ја прави косата поцврста, што го олеснува обликувањето, а самата фризура трае подолго. Мократа коса може да се плете во плетенка или да се собере во пунџа – тоа ќе создаде нежни бранови. Освен регенераторот, кокосовото масло најдобро ја храни косата после плажа. Тоа е одлична алтернатива за љубителите на природната козметика, а делува подеднакво добро како регенератор кој не се измива.

Кокосовото масло ги измазнува кутикулите на косата, што го намалува ризикот од кршење на косата. Доволно е да се нанесат неколку капки на рацете, да се втрие и потоа да се масира во кожата. Најдобро делува на свежо измиена коса бидејќи полесно се апсорбира. Освен морската сол, и водата во базените е опасна за фарбаната коса.

Богата е со хлор, поради што косата може да позелени. Затоа пред пливање се препорачува да нанесете неколку капки бебешко масло на косата со што ќе спречите промена на постоечката боја, а по излегувањето од базенот исплакнете со обична вода. Ако косата ви позелени, спасот се крие во кечапот. Доволно е да го нанесете на косата, оставете да делува 15 минути и потоа измијте го. Сосот ќе ја неутрализира зелената боја.

Морската сол и високите температури можат да ја измачат косата, па по капењето не се препорачува да ја третирате косата со пегла или фигаро. Топлината може дополнително да ја оштети и онака ранливата коса, па влакната побрзо ќе се скршат. Особено погодени се врвовите кои се потенки од останатиот дел од косата.

Длабоките оштетувања ќе се поправат со маски за коса кои ќе ја регенерираат и ќе ја вратат во живот. Маската со масло од бадем и банана ќе ја нахрани косата и ќе ја направи мазна. Доволно е да испасирате една банана и да додадете неколку капки бадемово масло, па измешајте и нанесете на косата. Оставете да делува 20 минути, а потоа исплакнете.

