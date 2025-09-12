Озлогласениот убиец на „Земунскиот клан“ беше ослободен од затворот во Фоча

0 SHARES Сподели Твитни

Озлогласениот убиец на „Земунскиот клан“ Синиша Петриќ, познат како „Зеница“, денес е ослободен од затворот во Фоча врз основа на одлуката на Комисијата за условна слобода на затвореници на Република Српска (РС).Комисијата што одлучи за неговото ослободување беше назначена на 25 октомври 2024 година, а седницата на која беше разгледано барањето на Петриќ беше одржана на 10 септември 2025 година.Редовното истекување на неговата казна беше на 26 јануари 2026 година.Врз основа на позитивното мислење на Казнено-поправниот дом Фоча, Комисијата донесе одлука за условно ослободување, која стапува на сила денес.Во 2012 година, Петриќ беше уапсен во ресторан во Шпанија, а на почетокот на јануари 2024 година беше одлучено дека ќе го отслужи остатокот од казната во Босна и Херцеговина.Пред неговото апсење во Шпанија, Петриќ избегал од затвор во Србија и по него била издадена потерница во 2000 година. Тој бил сместен во затворот во Сремска Митровица, каде што не се вратил за време на слободниот викенд во 2007 година.Ништо не се знаеше за него сè до 2012 година, кога беше уапсен заедно со Лука Бојовиќ и Владимир Милисављевиќ.Националниот суд на Шпанија го осуди на пет години затвор за организиран криминал и 10 години затвор за поседување воен арсенал оружје и огнено оружје.По неговото апсење, тогашниот министер за внатрешни работи на Србија, Ивица Дачиќ, се огласи и рече дека со апсењето на Петриќ, „Земунскиот клан“ повеќе не постои.Многу ликвидации за „земунскиот клан“ низ цела Европа му се припишуваат на Петриќ, но нема докази против него.

