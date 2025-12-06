Околу половина час се чека за излез од државата на премините „Дојран“ и „Табановце“, ГП „Евзони“ блокиран за сообраќај

Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по наместа влажни коловози.

Граничниот премин Евзони (ГП Богородица) вечерва е повторно блокиран за сите видови возила поради штрајк на грчките земјоделци.

Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. Како што информира АМСМ, на граничниот премин „Дојран“ за излез од државата се чека 30 минути. На граничниот премин „Табановце”, пак, времето на чекање за излез од државата е 40 минути. На останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата.

АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите каде што има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово – Велес, Маврово – Дебар – Струга, Виница – Берово и Кочани – Делчево.