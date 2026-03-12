Околу 80 проценти од лекарите во земјата се соочиле со физичко или вербално насилство

0 SHARES Сподели Твитни

Над 70% од лекарите во земјата се соочиле со насилство на работното место. Според истражувањето на Лекарската комора, минатата година до Министерството за внатрешни работи биле поднесени само две пријави. Најчестите случаи се случуваат во одделите за итни случаи и центрите за итни случаи. Лекарите побараа да престане насилството врз нив и институциите да ја гарантираат безбедноста при работа.

„Не се однесуваме добро ако се плашиме, нашите услови во земјата не се какви што треба да бидат, немаме доволен број во земјата, но сме тука за пациентите, колку и да сме, сме и сме тука за пациентите, правиме непромислени работи затоа што сакаме да помогнеме“, рече Калина Гривчева Старделова.

Министерот за здравство, Азир Алиу, рече дека ги зајакнуваат законските механизми за заштита на лекарите.

„Ќе продолжиме да го зајакнуваме правниот аспект за заштита на вработените во здравствените установи, а ќе создадеме и копче за паника за лекарите и медицинските сестри за да можат да ги информираат институциите во реално време за процесот што се одвива внатре“, изјави Азир Алиу, министер за здравство.

Овие податоци беа објавени по повод 12 март, Европскиот ден за подигање на свеста за насилството врз здравствените работници.

