Околу 80.000 граѓани ќе можат бесплатно да се вакцинираат против сезонски грип

0 SHARES Сподели Твитни

Започна процесот на аплицирање за бесплатна сезонска вакцинација против грип, која ќе се спроведува преку јавните здравствени установи низ целата земја.Лекарите апелираат до сите граѓани кои се сметаат за најризични да се вакцинираат, како што се лицата над 65 години, бремените жени, а особено децата.„Во текот на целата година, имунизацијата се спроведува врз основа на календарот, па кога децата се на соодветна возраст за да ја примат конкретната вакцина, се препорачува родителите да ги носат своите деца без оглед на сезоната. Значи, вакцините се многу добри, ги штитат децата, ја менуваат епидемиолошката слика во многу делови, па кај стрептококните инфекции што сега почнуваат, и покрај тоа што е епидемија, минатата година се боревме со оваа епидемија, па затоа најдобрата препорака е вакцините да се примат навреме“, вели Сања Цилевска Младеовска, доктор.Во меѓувреме, граѓаните се поделени во мислењата, некои велат дека не треба да се имунизираат, додека други сметаат дека вакцината штити преку целата година.„Ќе се вакцинирате ли? Да, редовно, бидејќи сум во таа група над 65 години, јас и сопругот редовно го практикуваме тоа… Ова е нормално, треба да се заштитиме, телото е веќе постаро, реагира на вируси“, рече еден граѓанин.„Почнав минатата година и се забавував одлично цела зима, па планирам да го правам и оваа година, се надевам уште повеќе. Бидејќи е навистина заштитнички настроено и би препорачал никој да не се плаши“, нагласи друг граѓанин.Министерството за здравство годинава обезбеди 80.000 дози бесплатни вакцини против сезонски грип.

Пронајдете не на следниве мрежи: