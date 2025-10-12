Око за око… Кина ѝ возвраќа удар на Америка

0 SHARES Сподели Твитни

Кина воведе пристанишни такси за бродовите во сопственост на САД како одмазда за планираните американски пристанишни такси за кинеските бродови пред трговските разговори меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и кинескиот лидер Си Џинпинг.Бродовите во сопственост на САД , оние управувани од американски компании или поединци , како и бродовите изградени во САД и оние што пловат под американско знаме , ќе плаќаат такса од 400 јуани (56 долари) по нето тон за секое пристигнување во кинеските пристаништа, соопшти кинеското Министерство за транспорт.Таксите би се применувале на истиот брод на максимум пет патувања годишно и би се зголемувале годишно до 2028 година, кога би достигнале 1.120 јуани (157 долари) по нето тон. Тие би стапиле на сила на 14 октомври, истиот ден кога САД треба да почнат да наплаќаат патарини од кинеските бродови.Кинеското Министерство за транспорт во соопштението изјави дека таксите врз американските бродови се „ контрамерки “ како одговор на „погрешните“ американски практики, осврнувајќи се на планираните американски пристанишни такси врз кинеските бродови.Министерството ги нарече американските тарифи „дискриминаторски“ и додаде дека тие „сериозно ќе им наштетат на легитимните интереси на кинеската бродоградба“ и „сериозно ќе го нарушат“ меѓународниот економски и трговски поредок.Според планот на Вашингтон, бродовите во сопственост или управувани од Кина би биле наплаќани по 50 долари по нето тон за секој пристаниште во американските пристаништа, што потоа би се зголемувало за 30 долари по нето тон секоја година до 2028 година. Секој брод би плаќал максимум пет пати годишно.

