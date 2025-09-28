Октоберфест привремено затворен поради пренатрупаност, многу посетители се замолени да си заминат (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Во саботата во 17:56 часот, полицијата во Минхен објави на X дека познатиот Октоберфест е затворен поради пренатрупаност.„Не доаѓајте на Октоберфест“, изјавија тие. Полициските службеници, исто така, го објавија затворањето на англиски и италијански јазик за туристите што патуваат кон Терезиенвизе.Причината за затворањата се десетиците илјади луѓе кои пристигнаа на светски познатиот фестивал на пиво и традиционална храна.Фестивалските шатори беа претесни за да ги сместат сите гости, а патеките меѓу шаторите станаа преполни со луѓе кои уживаа во 190-тото издание на овој познат настан во Германија.Германскиот „Билд“ објавува дека имало случаи на посетители кои паничеле поради клаустрофобија, врескале за помош и плачеле.По консултации меѓу полицијата и организаторите, донесена е одлука за привремена забрана на пристапот.Преку системот за јавно разглас, посетителите беа замолени да престанат да чекаат во ред пред шаторите за пиво и беа потсетени дека можат да го напуштат Терезиенвизе пеш преку главниот влез кон Централната станица во Минхен.Патем, цените на пивото достигнаа рекорд оваа година.„Мас“, или литар пиво во кригла, сега чини повеќе од 15 евра, а најскапото пиво во шаторот „Минхнер Штубн“ достигнува цена од 15,8 евра за литар.На Терезиенвизе има повеќе од десет големи и бројни помали шатори за пиво што ги водат традиционалните пиварници од Минхен.Фестивалот е заокружен со баварска музика, паради и културни настани. Градските служби, вклучувајќи ја полицијата и јавниот превоз, работат координирано за да обезбедат ред, безбедност и ефикасно движење на голем број посетители.ИЗВОР: Klix.ba

