Олеснете ги симптомите на алергиска кашлица со овие едноставни чекори

Кашлицата предизвикана од сезонски алергии на полен е честа поплака во текот на пролетните и летните месеци. Обично е сува и иритирачка, а се јавува поради иритација на горните дишни патишта предизвикана од присуството на алергени како што се поленот од треви, дрвја и плевели.

Имено, причината е преосетливоста на мукозната мембрана на респираторниот тракт, што доведува до воспалителен процес.

Иако лекови како што се антихистаминици и кортикостероиди најчесто се користат во третманот, многу луѓе бараат брзи и поприродни начини за намалување на непријатниот рефлекс на кашлица, особено во акутни ситуации.

Еден едноставен начин за ублажување на кашлицата е вдишување на влажен воздух, што може да помогне во намалувањето на иритацијата на мукозната мембрана. Исто така, пиењето топли течности, како што е чајот, додека полека се издишува низ носот, може привремено да ја смири мукозната мембрана и да го намали чувството на иритација.

Редовното плакнење на носот со физиолошки раствор може да помогне во чистењето на алергените и намалување на фреквенцијата на кашлање кај луѓето кои страдаат од алергиски ринитис. Покрај тоа, контролираните техники на дишење, кои вклучуваат плитко вдишување низ носот и продолжено издишување низ устата, можат дополнително да го намалат рефлексот на кашлица.

Доколку кашлицата трае долго време или е придружена со дополнителни симптоми, важно е да се консултирате со лекар за да се исклучат други можни болести како што се астма или постназално капење и да се одреди соодветната терапија.

