Омерагиќ и Пандев купија билети за мечот меѓу Македонија и Велс

Македонската фудбалска репрезентација ќе се натпреварува утре на Националната Арена „Тодор Проески“ во Скопје. Овој важен натпревар, кој започнува во 20:45 часот, е против репрезентацијата на Велс, дел од квалификациите за Светското првенство 2026. Средствата од билетите за овој настан, одлука на Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ), ќе бидат префрлени како финансиска поддршка за семејствата на загинатите и повредените од трагедијата во Кочани. Полниот стадион со приближно 20,000 гледачи не само што ќе ја бодри репрезентацијата, туку ќе биде и дел од хуманитарната акција. Како поддршка и солидарност, претседателот на ФФМ, Масар Омерагиќ, заедно со спортскиот директор Горан Пандев, имаат купено 400 билети.

