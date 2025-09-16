Омразата меѓу Путин и Зеленски за Трамп е несфатлива: „Ќе морам јас да зборувам!“

Американскиот претседател Доналд Трамп изрази сомнежи во врска со можноста за директни разговори меѓу украинскиот претседател Володимир Зеленски и рускиот лидер Владимир Путин, поради нивното длабоко лично непријателство.Во кратко интервју со новинарите, Трамп призна дека завршувањето на војната на Русија против Украина се покажало многу потешко отколку што очекувал.„Мислев дека ова ќе биде лесно за мене, но ова се покажа тешко“, рече тој, наведувајќи го односот меѓу украинскиот и рускиот лидер како главна причина.„Омразата меѓу Зеленски и Путин е несфатлива“, рече Трамп.U.S. President Donald Trump:“The hatred between Zelenskyy and Putin is unfathomable.”#USA #DonaldTrump #Ukraine️ #UkraineRussiaWar #Russia pic.twitter.com/Pgxc5rq0Ku— Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) September 15, 2025Американскиот претседател, исто така, нагласи дека таквата проценка го наведува да ја преиспита ефикасноста на директните разговори меѓу Киев и Москва.На прашањето дали верува дека ваквите преговори се можни, Трамп одговори: „Не знам. Мислам дека ќе морам јас да зборувам“.На прашањето кога би можел да се одржи таков разговор, американскиот претседател даде нејасен одговор, велејќи дека тоа би можело да се случи „релативно наскоро“.На прашањето понатаму дали следниот чекор би можел да биде трилатерален самит, Трамп рече дека форматот не е важен.