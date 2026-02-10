Онколог предупредува на пет фактори кои можат да влијаат на ризикот од рак

0 SHARES Сподели Твитни

Напредокот во дијагностицирањето и лекувањето на ракот носи нови откритија, но експертите велат дека сè уште постојат конкретни чекори што поединците можат да ги преземат за да го намалат ризикот од развој на болеста. Иако ракот може да влијае на секого, видовите болести и факторите на ризик се разликуваат кај мажите и жените, а лекарите предупредуваат дека инциденцата се зголемила кај помладите возрасни лица во последните децении.

И покрај ова, повеќето случаи на рак сè уште се дијагностицираат на постара возраст. Затоа, гинеколошкиот онколог Асима Мукопадјај истакна пет чекори на кои жените, особено на помлада возраст, треба да обрнат внимание за да го намалат ризикот од развој на рак.

Ограничување на алкохол, тутун и кофеин

Гинеколошкиот онколог Асима Мукопадјај истакнува дека консумирањето алкохол и пушењето го зголемуваат ризикот од развој на рак. Тој додава дека кофеинот може да предизвика проблеми со спиењето и рефлукс на киселина, што може да го ослабне имунолошкиот систем и индиректно да го зголеми ризикот од заболувања. Како алтернатива на кофеинот, тој препорачува зелен чај, кој е добар извор на антиоксиданси, објавува Дејли експрес.

Одржување на здрава телесна тежина

Дебелината е поврзана со зголемен ризик од разни форми на рак, предупредува д-р Мукопадјај. Затоа таа препорачува жените да имаат 30 до 45 минути физичка активност секој ден, како што се јога, брзо одење, возење велосипед или пливање. Редовното вежбање помага во одржувањето на здрава телесна тежина и целокупно здравје.

Управување со стрес

Долгорочниот стрес и недостатокот на сон можат негативно да влијаат на хормоналното здравје и да го зголемат ризикот од рак на долг рок, вели д-р Мукопадјај. За да се намалат нивоата на стрес, тој препорачува техники како медитација или дигитална детоксикација, што вклучува периодично исклучување на сите електронски уреди.

Здрава исхрана

Исхраната богата со овошје, зеленчук, храна од растително потекло, мешунки и интегрални житарки е еден од клучните фактори за намалување на ризикот од рак, вели д-р Мукопадјај. Тој исто така советува ограничување на храната богата со масти, калории и додаден шеќер, како и црвено месо, заситени и транс масти и рафинирани житарки.

Редовни прегледи

Сите жени треба редовно да одат на прегледи и да ги самопрегледуваат своите гради, нагласува д-р Мукопадјај. Тој, исто така, ја нагласува важноста на вакцинацијата против ХПВ како превентивна мерка. Луѓето со семејна историја на рак треба да се консултираат со својот лекар за достапните скрининг прегледи, бидејќи може да имаат поголем ризик од развој на болеста порано.

